باريس سان جيرمان: صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم..ويتميز عن ميسي ورونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال ليوناردو أرواجو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن محمد صلاح لاعب ليفربول من بين أفضل 5 لاعبين العالم في الفترة الحالية.

واضافغ ليوناردو تحدث عبر قناة " كانال بلس" الأفضل هم مبابي، نيمار، رونالدو، ميسي وصلاح".

وأضاف يتيمز صلاح ونيمار (27عام) بأنهما أصغر عن ميسي 32 عام ورونالدو 35 عام أما لاعبنا هو أصغرهم بـ21 عام فقط".

واختتم: "أنا سعيد لكوني مديرًا رياضيَا في الفريق، وعلينا أن نستغل فرصة تواجد مبابي معنا، هذه هي متعة كرة القدم".