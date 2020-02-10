محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال ليوناردو أرواجو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن محمد صلاح لاعب ليفربول من بين أفضل 5 لاعبين العالم في الفترة الحالية.
واضافغ ليوناردو تحدث عبر قناة " كانال بلس" الأفضل هم مبابي، نيمار، رونالدو، ميسي وصلاح".
وأضاف يتيمز صلاح ونيمار (27عام) بأنهما أصغر عن ميسي 32 عام ورونالدو 35 عام أما لاعبنا هو أصغرهم بـ21 عام فقط".
واختتم: "أنا سعيد لكوني مديرًا رياضيَا في الفريق، وعلينا أن نستغل فرصة تواجد مبابي معنا، هذه هي متعة كرة القدم".
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان: صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم..ويتميز عن ميسي ورونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.