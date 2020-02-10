اللجنة المنظمة للسوبر الأفريقي تكشف عدد التذاكر المتبقية.. وطريقة حسم اللقاء في حالة التعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف مسؤولو اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر الأفريقي، عن عدد التذاكر التي نفدت لحضور اللقاء بين الزمالك والترجي التونسي.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في قطر؛ لتحديد الفائز بلقب كأس السوبر الأفريقي عن الموسم الماضي.

وأكدت اللجنة المنظمة خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، أن تذاكر المواجهة شبه نفدت في ظل تبقي 201 تذكرة فقط لم يتم بيعها حتى الآن.

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وقال خالد النعمة مدير الاتصال، بالمؤتمر الصحفي:" متبقٍ 201 تذكرة فقط للمباراة التي ستقام يوم الجمعة القادم".

وأضاف، أن عدد التذاكر المقررة للمواجهة المرتقبة ستكون 19 ألف متفرج.

وأوضح، أن لائحة الاتحاد الأفريقي تنص على اللجوء إلى ركلات الترجيح دون لعب وقت إضافي في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

ومن المقرر أن تفتح أبواب ملعب المباراة بين الزمالك والترجي أمام الجماهير في تمام الرابعة عصرًا ليوم الجمعة المقبل.