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الوحدة السعودي يُعلن مشروع اتفاقية توأمة مع الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، مشروع اتفاقية توأمة مع الأهلي المصري في إطار توطيد العلاقات بين الناديين.

ونشر الوحدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" في إطار توطيد العلاقات بين نادي الوحدة وشقيقه الأهلي، تلقت إدارة الوحدة خطابًا من سعادة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يفيد بترحيبه بمشروع اتفاقية التوأمة بين الناديين العريقين.

وأضاف الوحدة عبر بيانه على حسابه:" محمود الخطيب يكلف الإدارة التنفيذية بالأهلي، بوضع مشروع التوأمة موضع التنفيذ".

وفي وقت سابق، نشرت صفحة الوحدة صورة للبوابة الرئيسة بنادي الوحدة تتزين بعلمي المملكة العربية وجـمـهـوريـة مصر الـعـربـيـة وبـشـعـاري الـنـاديـيـن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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