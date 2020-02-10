التعادل السلبي يخيم على مواجهة طنطا وإنبي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة طنطا وإنبي، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 17 بالدوري الممتاز.

ورغم محاولات الفريقين طوال اللقاء، لم يتمكن كل من إنبي وطنطا من هز الشباك، والاكتفاء بالخروج بنقطة لكل فريق.

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وشهدت المباراة، حالة طرد لمحمود مسعود، لاعب فريق طنطا في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد تلقي البطاقة الصفراء الثانية.

وبتلك النتيجة، رفع طنطا رصيده إلى النقطة 15 احتل بها المركز الخامس عشر (خاض 17 جولة، حقق الفوز في مباراتين- تعادل في 8 وخسر في 6).

وعلى الجانب الأخر، رفع إنبي رصيده إلى النقطة الـ24 حافظ بها على المركز السابع ( خاض 16 جولة، حقق الفوز في 6 مباريات- تعادل في 5 وخسر في 4).