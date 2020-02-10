أيمن أشرف يؤدي تدريبات منفردة باستاد القاهرة

أدي أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة باستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم. طلائع الجيش، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم. جاء ذلك بعد خروج اللاعب من قائمة الفريق ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني مع اللاعبين، بسبب ضغط المباريات. من قائمة الفريق ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني مع اللاعبين، بسبب ضغط المباريات. وخاض أيمن أشرف تدريبات بدنية باستاد القاهرة فور وصول حافلة الفريق.

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