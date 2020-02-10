المصري يضرب وادي دجلة بثلاثية ويصعد للمركز العاشر

حقق فريق المصري فوزا كبيرا على وادي دجلة بثلاثة أهداف نظيفة بستاد بتروسبورت ضمن الجولة السابعة عشر والأخيرة للدور الأول للدوري الممتاز. سجل الثلاثية أحمد ياسر ومفتاح طفطق وشيخ موكورو في الدقائق 33 و62 و71. و71. جاء اللقاء من طرف واحد تقريبا حيث دانت السيطرة لصالح المصري على مدار الشوطين مستغلا الأخطاء الدفاعية من دفاعات دجلة وسجل الثلاثية، وحصل ثلاثي المصري على إنذارات وهم اوستن اوموتو واحمد ياسر واحمد عبد الفتاح بينما حصل عبد الله محمود لاعب دجلة على إنذار. على إنذارات وهم اوستن اوموتو واحمد ياسر واحمد عبد الفتاح بينما حصل عبد الله محمود لاعب دجلة على إنذار. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري إلى 20 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد دجلة عند 14 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول الدوري.

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