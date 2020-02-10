نفاذ تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي

أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر الافريقي والتي تقام مساء الجمعة المقبل بين الزمالك والترجي التونسي، عن نفاذ تذاكر المباراة.

وأكدت اللجنة أن تذاكر المباراة والتي يصل عددها الي 19 الف تذكرة قد بيعت بالكامل، ولم يتبقي سوي 201 تذكرة فقط.

وتقام مباراة الزمالك والترجي علي استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مساء اليوم عن قائمة الفريق التي تسافر غداً الثلاثاء الي قطر لخوض المباراة.

وتضم قائمة الزمالك كل من :

محمود جنش - محمد ابو

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جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام

- احمد عيد - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف اوباما - اسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط.

مصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.