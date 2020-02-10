أعلن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الندوة الدولية للرياضيين. وشهد التشكيل في كل مكان من أيمن أشرف وحسام عاشور. أيمن أشرف وحسام عاشور. وجاءت قائمة بدلاء الأهلي كالتالي: الحارس شريف إكرامي وياسر إبراهيم ووليد سليمان وحوان الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتحي - استبعاد: أيمن أشرف وحسام عاشور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محسن والشحات على دكة بدلاء الأهلي أمام الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.