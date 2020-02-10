كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الترجي في السوبر الإفريقي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي عن قائمة الفريق التي تسافر إلى قطر غدًا الثلاثاء استعداداً لمواجهة الترجي الرياضي التونسي على كأس السوبر الإفريقي، والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل. وضمت قائمة الفارس الابيض كل من: محمود جنش - محمد ابو Advertisements جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي. جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي. محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - احمد عيد - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع. عبد الله جمعة فى خط الدفاع. طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف اوباما - اسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط. مصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.



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