أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. ويحل طلائع الجيش الضيف في بطولة العالم لكرة القدم السابعة. وضم تشكيل طلائع الجيش كلًا من: - Advertisements علي الفيل - خالد سطوحي - كريم طارق - عمرو جمال - محمد بسام - أحمد سمير - محمد ناصف - مهند مصطفى - أحمد السيد عبد الرحمن - فرانك ستيفين - أبو بكر ديارا. أحمد السيد عبد الرحمن - فرانك ستيفين - أبو بكر ديارا. البدلاء: - أحمد سامي - ناصر منسي - حسام سلامة - "مصطفى محمود - عاصم صلاح - كيفين موهير - محمد محمد شحاته

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسيوني يعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.