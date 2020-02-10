شاهد.. الهلال يسقط شهر خودرو الإيراني بثنائية في دوري أبطال آسيا

حقق فريق الهلال السعودي فوزاً مهمًا على نظيره فريق شهر خودرو الإيراني، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب استاد زعبيل بدولة الإمارات ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجوعات بدوري أبطال آسيا.
وأحرز ثنائية الهلال السعودي أندريه كاريلو و بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين ٤٥، ٦٩ من زمن اللقاء.
ودخل فريق الهلال حامل اللقب المباراة بتشكيل يضم كل من:عبدالله المعيوف، ياسر الشهرني، جانج هيون سو، عبدالله الحافظ ،
بهذه النتيجة يتصدر الهلال المجموعة الاولي برصيد ثلاثة نقاط بالتساوي مع فريق باختاكور الأوزبكي، بينما يأتي فريقي شباب الاهلي الإماراتي وشهر خودرو في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.
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