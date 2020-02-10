ويلفريد بوني ‏يقود تشكيل اتحاد جدة لمواجهة ضمك فى الدورى السعودى

أعلن الهولندى تين كات المدير الفنى للاتحاد جدة السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة ضمك، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. بن سلمان للمحترفين. جاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة ضمك كالأتى : حراسة المرمى :مارسيلو جروهي. خط الدفاع : منصور الحربي، برونو Advertisements يوفيني، عبدالله حمدان ، سعود عبدالحميد. يوفيني، عبدالله حمدان ، سعود عبدالحميد. خط الوسط : عبدالعزيز البيشي، عبدالاله المالكي، كريم الأحمدي جيل، رومارينهو. خط الهجوم :ويلفريد بوني. ‏احتياطي: عبدالرحمن العبود، هارون كمارا، عبدالعزيز العرياني، خالد السميري، عبدالمحسن فلاته، أحمد عماد، فواز القرني.

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