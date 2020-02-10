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بث مباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري.. الأسبوع ١٧

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يقدم موقع الوفد بث مباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة ١٧ بالدوري المصري الممتاز وتقام المباراة مساء اليوم الإثنين. 
موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش 
وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد ٣٩ نقطة جمعها بالفوز في ١٣ مباراة محققا العلامة الكاملة بتحقيق الفوز على كل المنافسين حتى الآن ويسعى فايلر المدير الفني السويسري للشياطين الحمر بتحقيق الفوز على طلائع الجيش لمواصلة مسيرته الاستثنائية هذا الموسم والاقتراب من الاحتفاظ بدرع البطولة مبكرا.
وكان الأهلي قد حقق فوزا صعبا الأسبوع الماضي ضد بيراميدز بعد أن كان متأخرا بهدف بقيادة مهاجمه بادجي ويأمل في مواصلة تحقيق الفوز الرابع عشر على التوالي ضد طلائع الجيش في مباراة اليوم.
مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي مساء اليوم ضد طلائع الجيش

 

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