نتيجة مباراة الوحدة والأهلي فى دوري أبطال آسيا

يستضيف فريق الوحدة الإماراتي لفريق الأهلي السعودي في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-2-2020 على ملعب “ آل نهيان” بمدينة ابو ظبي، في إطار منافسات الجولة الاولى من المجموعة الاولى في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

انتهي الشوط الاول بالتعادل بدون اهداف، وشهدت الدقيقة 16 هدف أول من الوحدة ولكن لغى بسبب خطأ على سباستين تيجالي.

تشكيل الفريقين اليوم

تشكيلة الأهلي اليوم: ياسر المسيليم .. حسين عبدالغني .. محمد الخبراني .. محمد ال فتيل .. سعيد المولد .. نوح الموسى .. علي الأسمري .. حسين المقهوي .. سلمان المؤشر .. مارين .. دجانيني

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تشكيلة الوحدة اليوم: الشامسي – رم تشانغ – لوكاس بيمنتا – فارس جمعة – الكربي – لي ميونغ جو – خميس – إسماعيل مطر – خليل الحمادي – باول مبوكو – سيباستيان تيغالي.

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