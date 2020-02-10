تعادل فريق الشرطة العراقي امام ضيفه استقلال طهران الإيراني بهدف مقابل هدف، اليوم الإثنين 10-2-2020 على ملعب فرانسو حريري فى منطقة آربيل بالعراق، فى افتتاح منافسات المجموعة الاولي دوري أبطال آسيا 2020.
نقلت المباراة على قناتي الكأس 6 وبي إن سبورتس 2، بتعليق كلا من محمد السعدي وخالد الغول.
انتهي الشوط الاول بأفضيلة لفريق استقلال طهران، بعدما سجل لاعب الشرطة “حسام كاظم جبر بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 24.
ومع انطلاق الشوط الثاني استطاع فريق الشرطة تدارك هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها اللاعب على فائز عطية فى الدقيقة 48.
وباتت محاولات الفريقين للتسجيل بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل وتقاسما نقاط المباراة نقطة لكل فريق.
وتضم المجموعة الأولى أيضًا فريقي الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي، وهناك 7 مجموعات أخرى، ويصعد من كل تلك المجموعات فريقين الأول والوصيف ليشكلا دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.
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أبطال آسيا
كانت هذه تفاصيل خبر ركلة جزاء تُنقذ الشرطة العراقي من هزيمة مُحققة أمام استقلال طهران في افتتاح دوري أبطال آسيا 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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