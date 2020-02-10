رياضة | عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي في السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي في السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى قطر غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي على كأس السوبر الإفريقي، والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل.

وضمت القائمة:

حراسة المرمي: محمود جنش – محمد ابو جبل – محمد عواد – محمد صبحي

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خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – احمد عيد – حازم امام – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – احمد زيزو – محمد اوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – يوسف اوباما – اسلام جابر – كريم بامبو – مصطفي فتحي – اشرف بن شرقي – محمد عنتر

خط الهجوم: مصطفي محمد – عمر السعيد – كاسونجو