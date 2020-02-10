رياضة | نجم الأهلي يخوض تدريبات منفردة بملعب القاهرة قبل مواجهة الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يخوض تدريبات منفردة بملعب القاهرة قبل مواجهة الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أيمن أشرف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التدرب منفردًا على ملعب القاهرة الدولي، قبل أن ينزل باقي اللاعبين لإجراء عملية الإحماء قبل المباراة.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، استبعد أيمن أشرف من قائمة المباراة لاسباب فنية، بجانب السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، لعدم الجاهزية، عقب وصوله أمس من السنغال، بعدما قام بتجديد جواز سفره.

ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش، على ملعب القاهرة الدولي، ويسعى السويسري فايلر المدير الفني، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة اللاهزيمة بالمسابقة المحلية، من أجل الاقتراب من اللقب.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 39 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، قبل مواجهة الليلة.