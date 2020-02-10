رياضة | جلسة أخيرة بين فايلر ولاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة أخيرة بين فايلر ولاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التوجه إلى غرفة ملابس اللاعبين، عقب تفقد أرضية ملعب القاهرة الدولي، قبل مواجهة طلائع الجيش، بالدوري العام.

ويعقد فايلر، جلسة أخيرة مع اللاعبين لمنح تعليماته الأخيرة، حول نقاط قوة وضعف المنافس، على أن يخرج اللاعبين لإجراء عملية الإحماء قبل إنطلاق المباراة.

ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش، على ملعب القاهرة الدولي، ويسعى السويسري فايلر المدير الفني، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة اللاهزيمة بالمسابقة المحلية، من أجل الاقتراب من اللقب.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 39 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، قبل مواجهة الليلة.