رياضة | تشكيلة طلائع الجيش الرسمية لمواجهة الأهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة طلائع الجيش الرسمية لمواجهة الأهلي.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل.

ويحل طلائع الجيش ضيفًا على الأهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلًا من :-

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علي الفيل - خالد سطوحي - كريم طارق - عمرو جمال - محمد بسام - أحمد سمير - محمد ناصف - مهند مصطفى - أحمد السيد عبد الرحمن - فرانك ستيفين - أبو بكر ديارا.

البدلاء :-

أحمد سامي - ناصر منسي - حسام سلامة "باولو" - مصطفى محمود - عاصم صلاح - كيفين موهير - محمد محمد شحاته