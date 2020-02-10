رياضة | أمير مرتضى: سنقاتل أمام الترجي لإسعاد جماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: سنقاتل أمام الترجي لإسعاد جماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن مواجهة الفارس الأبيض أمام نظيره الترجي التونسي على بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وقال منصور إن الفريق يركز على الفوز بالبطولة مهما كانت الظروف، نحترم المنافس ونعتبر المواجهة في السوبر بمثابة مواجهة بين الكبار داخل قارة إفريقيا، لذلك سنحترم المنافس جيدا.

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وأضاف : "أغلقنا ملف الدوري نهائيا ولا نفكر في شيء سوى مباراة السوبر الإفريقي، نعلم جيدا أهمية المباراة لنا ولجماهيرنا العظيمة لذلك سوف نقاتل من أجل الفوز بها".

ويواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، على كأس بطولة السوبر الإفريقي.