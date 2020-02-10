رياضة | ديارا يقود هجوم الجيش أمام الأهلي.. بث مباشر الاهلي ضد طلائع الجيش في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديارا يقود هجوم الجيش أمام الأهلي.. بث مباشر الاهلي ضد طلائع الجيش في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة، َضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي..

محمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا

ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش، على ملعب القاهرة الدولي، ويسعى السويسري فايلر المدير الفني، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة اللاهزيمة بالمسابقة المحلية، من أجل الاقتراب من اللقب.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 39 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، قبل مواجهة الليلة.