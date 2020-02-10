رياضة | عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبان من تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل.

ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش بعد قليل في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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واستبعد فايلر الثنائي أيمن أشرف وأليو بادجي بقرار فني من المدرب قبل دقائق من مواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري.

فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-

شريف اكرامي وياسر ابراهيم ومروان محسن ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد فتحي ومحمود عبدالمنعم كهربا.