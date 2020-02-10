رياضة | تشكيل ناري للأهلي أمام طلائع الجيش.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري للأهلي أمام طلائع الجيش.. مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش، على ملعب القاهرة الدولي، ويسعى السويسري فايلر المدير الفني، لتحقيق الفوز ومواصلة سلسلة اللاهزيمة بالمسابقة المحلية، من أجل الاقتراب من اللقب.

وتُقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، اليوم الإثنين 10 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 39 نقطة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، قبل مواجهة الليلة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمود متولي ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط : أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة واحمد الشيخ وجيرالدو.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : شريف اكرامي وياسر ابراهيم ومروان محسن ووليد سليمان وحسين الشحات واحمد فتحي ومحمود عبدالمنعم كهربا.