رياضة | عاجل- مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش| مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش| مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل.

ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الفريق الأحمر للاستمرار في تحقيق الانتصارات والوصول للفوز الرابع عشر على التوالي.

وضم تشكيل الأهلي كلا من :-



حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا

خط الهجوم : جونيور أجاي.

