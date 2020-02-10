رياضة | التعادل يحسم موقعة طنطا وإنبي.. وأبناء السيد البدوي يعادل رقم سموحة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم موقعة طنطا وإنبي.. وأبناء السيد البدوي يعادل رقم سموحة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي المباراة بين فريقي طنطا وإنبي والتي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بالدوري العام على ملعب نادي طنطا الرياضي.

التعادل رفع رصيد طنطا للنقطة 15 في المركز الخامس عشر، ويأتي إنبي في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

ويعد هذا هو التعادل التاسع لطنطا في الدوري المصري "أكثر من نصف مبارياته"، ليعادل رقم سموحة كأكثر الفرق تحقيقا للتعادلات في الدوري هذا الموسم.

ولم تشهد المباراة في شوطها الأول أي خطورة علي كلا المرميين، حيث كانت متكافئة علي مستوي الأفضلية بين الفريقين، وفي بداية الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 52، تعرض قائد طنطا محمود مسعود للطرد عقب حصوله علي البطاقة الصفراء الثانية، ليستكمل طنطا اللقاء ب 10 لاعبين.

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وتتحول الأفضلية لفريق إنبي الذي كاد أن يتقدم بهدف عن طريق البديل أحمد علي كامل لولا تألق علي فرج حارس طنطا في الزود عن مرماه.

وفي الرمق الأخير من المباراة طالب طنطا بضربة جزاء عقب لمس أحد مدافعي إنبي الكرة داخل المنطقة عقب تنفيذ ركلة ركنية، إلا أن الحكم أشار بإستمرار اللعب.

وعقب المباراة سيطرت حالة من الغضب علي مسئولي والجهاز الفني لفريق طنطا.

وعلق أيمن المزين المدير الفني لأبناء السيد البدوي، "هذا هو سادس مباراة يؤثر علي نتيجتها التحكيم"، طنطا يعاني من ظروف وإصابات ثم أكملها التحكيم.