رياضة | السوبر الإفريقي.. مفاجأة مرتضى منصور في اجتماع مع لاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوبر الإفريقي.. مفاجأة مرتضى منصور في اجتماع مع لاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض اليوم الاثنين.

وهنأ رئيس نادي الزمالك اللاعبين والجهاز الفني الفريق بالفوز على الإسماعيلي امس بهدفين مقابل هدف وحيد، في الوقت الذي طالبهم بغلق ملف بطولة الدوري بشكل كامل والتركيز فقط على مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

وطالب منصور اللاعبين بالفوز بالكأس باعتبار البطولة غائبة عن النادي منذ أكثر من ١٣ عاما، حيث وعدهم بالحصول على مكافآت خاصة في حالة الفوز بالمباراة.

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، على بطولة كأس السوبر الإفريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة.