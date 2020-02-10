رياضة | مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 / 2 / 2020.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 / 2 / 2020.. بث مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الأثنين 10 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الهلال ضد شاهر خودرو الإيراني في دوري أبطال آسيا، ومباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة طنطا ضد إنبي، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة وادي دجلة ضد المصري، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة

الأهلي ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا دور المجموعات "الجولة الأولى"

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أنطلقت مباريات اليوم بمواجهات باختاكور ضد شباب أهلي دبي، في تمام 1:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والشرطة ضد استقلال طهران، في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة الهلال ضد شاهر خودرو، في تمام 4:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الوحدة ضد الأهلي السعودي، تقام المباراة في تمام 5:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:35 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ18"

الاتحاد السعودي ضد ضمك، تقام المباراة في تمام 7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:20 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ15"

الوداد البيضاوي ضد الفتح الرباطي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.