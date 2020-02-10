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رياضة | بشري سارة لليفربول قبل موقعة أتلتيكو مدريد

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ذكر تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن النجم السنغالي ساديو ماني عاد من جديد إلى تدريبات فريق الإنجليزي.


كشفت شبكة سكاي سبورتس عن عودة المهاجم السنغالي إلى التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفخذ.

وكان ماني تعرض للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على مضيفه وولفرهامبتون 2-1، في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، ضمن منافسات الجولة 24 من الممتاز.

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