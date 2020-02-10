رياضة | راموس يحقق فوزًا مميزًا مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يحقق فوزًا مميزًا مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق سيرجو راموس قائد ريال مدريد الإسباني رقمًا مميزًا رفقة الفريق الملكي، وذلك بعد فوز الريال على أوساسونا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا، أن راموس، تمكن من التسجيل في 20 ملعب مختلف، لحساب منافسات الدوري الإسباني.

كان آخر ملعب زار صاحب (33 عاما) شباكه هو "أل سادار" معقل أوساسونا، وذلك عبر ضربة رأسية سجل من خلالها ثاني أهداف فوز "الميرينغي" على أصحاب الأرض 4-1، في الجولة 23 من "الليغا".

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وأوردت ماركا أن راموس تمكن من تسجيل 28 هدفاً خارج ملعب سانتياغو بيرنابيو.

في حين أحرز قائد ريال مدريد أكبر عدد من الأهداف في معقل إشبيلية رامون سانشيز بيزخوان بواقع 3، ويليه "كامب نو"، (ميستايا)، (سيوتات دي فالنسيا)، (سون مويكس) و(كورنيا أل برات) بهدفين، أما بقية الملاعب فسجل راموس في كل منهم هدفاً واحداً.

وكان راموس قد ظهر مع النادي الملكي لأول مرة في موسم (2005/2006) وسجل 63 هدفًا في مسابقة الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أن راموس لعب 29 مباراة مع كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف.