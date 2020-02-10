رياضة | أخيرًا.. الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخيرًا.. الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي نجم المارد الأحمر، سينتظم في التدريبات مع زملاءه نهاية الأسبوع الجاري.



أضاف عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "صبحي سينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي"، مشيراً إلى أن الحالة الفنية والبدنية للاعب هي من ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك 20 فبراير (شباط) الجاري.

وكان رمضان صبحي يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يخوض برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى، بدأ سعد سمير المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي، وذلك للتعافي من إصابة في وتر أخيل، حيث سيسافر بعد نهاية هذه المرحلة إلى ألمانيا لتحديد برنامج تأهيلي خاص به.