رياضة | الحرية يقسو على مركز شباب الحمام ومطروح يفلت من كمين الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية يقسو على مركز شباب الحمام ومطروح يفلت من كمين الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الحرية تحت قيادة ميدو المدير الفني الجديد، في الفوز علي فريق مركز شباب الحمام 1/3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثانية عشر "ب" في دوري القسم الثالث بمطروح.

سجل أهداف الفوز لفريق الحرية اللاعب أحمد علاء "هدفين" وهدف للاعب عطيتو.

الفوز رفع رصيد الحرية للنقطة 17 بالمركز الخامس، وتوقف رصيد مركز شباب الحمام عند النقطة 13 بالمركز السابع.

وفي إطار مباريات نفس الجولة نجح مطروح في الفوز علي الشرطة بهدفين نظيفين ليرفع مطروح رصيدة للنقطة 20 بالمركز الرابع، ويتوقف رصيد الشرطة عند النقطة السادسة في المركز الأخير.

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وكان قد نجح نادي الهلال في تحقيق فوز كبير علي مركز شباب برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما عصر بملعب مركز شباب برج العرب الجمعة ليرفع الهلال رصيدة للنقطة 24 ويستمر في صدارة المجموعة ويتوقف رصيد برج العرب عند النقطة ال12 في المركز قبل الأخير.

وتختتم مباريات الجولة عصر الثلاثاء، حيث يواجه الجزيرة صاحب المركز الثالث برصيد 20نقطة فريق شباب الضبعة صاحب المركز الخامس برصيد 17نقطة والمنتشي بفوزة الكبير في الجولة الأخيرة علي الحرية بثلاثية نظيفة ويسعي فريق الجزيرة للفوز للإستمرار في الصراع علي مقدمة الجدول، بينما يسعي شباب الضبعة للفوز للدخول في الصورة والمنافسة علي الصعود في حالة تعثر فرق المقدمة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب



1- الهلال 24 نقطة

2- المصري السلوم 21 نقطة

3- الجزيرة 20 نقطة

4- مطروح 20 نقطة

5- شباب الضبعة 17 نقطة

6- الحرية 17 نقطة

7- مركز شباب الحمام 13 نقطة

8- برج العرب 12 نقطة

9- الشرطة 6 نقاط