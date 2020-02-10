رياضة | هداف البريميرليج يغازل برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هداف البريميرليج يغازل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال موسم الانتقالات الصيفية هو الحدث الشاغل في وسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الحالية.

أشار موقع 90 مينت البريطاني، إلى أن مهاجم آرسنال، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لم يغلق الباب بشأن الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

ذكرت تقارير صحافية فرنسية في وقت سابق، أن النادي عرض على "الغانرز" الحصول على خدمات صاحب 30 عاماً في يناير (كانون الثاني) على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إلزامية الشراء، وذلك لتعويض الأوروغوياني لويس سواريز.

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في حين أوردت تقارير صحافية بريطانية وإسبانية، أن أوباميانغ كان يرغب بالفعل في الانتقال إلى برشلونة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أرسنال بشأن الصفقة في النهاية.

ووفقاً لمصادر فإن أوباميانغ ينتظر وصول عرض جديد من البارسا في الصيف، حيث أنه لا يزال متحمساً للانتقال إلى كامب نو، بينما أضاف التقرير أن برشلونة يضع عينه أيضاً على نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لأوتارو مارتينيز، لتعزيز هجومه في الصيف المقبل.

بذكر أن برشلونة فاز على ريال بيتيس (3-2) على ملعب بينتو فيامارين لحساب الجولة 23 من منافسات الدوري الإسباني.