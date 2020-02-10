رياضة | فوز الداخلية وجمهورية شبين والنصر وتعادل الترسانة بالقسم الثاني

أقيمت خمس مباريات اليوم الأحد، في الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني، حيث حقق فريق الداخلية فوزا عريضا على حساب الزرقا بخمسة أهداف مقابل هدفين بعدما خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، سجل محمود طلعت 3 أهداف وعلي حسين "هدفين"، للداخلية، وسجل للزرقا يوسف حسن ومحمد بدير مانجا.

وتمكن فريق جمهورية شبين من العودة للإنتصارات عقب تخطي عقبة القناة، بالفوز بهدفين نظيفين سجلهما محمد خالد في الدقيقة 27 للشوط الأول وأيمن سعد في الدقيقة 68 من الشوط الثاني.

وحسم النصر موقعة منتخب السويس، بفوز كاسح ومستحق بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلهم اللاعب محمود السيد في الدقائق 21 و37 و42 من الشوط الأول، بينما جاء هدف السويس عبر اللاعب محمد السيد شيكا في الدقيقة 41 للشوط الأول، ولم يشهد الشوط الثاني إحراز أهداف من جانب الفريقين.

وتعادل المريخ على ملعبه أمام الترسانة بدون أهداف، كما تغلب النجوم على ملعبه على حساب فريق كوكاكولا 2-1، حيث تقدم حسين حمدي للنجوم بالدقيقة 40 للشوط الأول، وتعادل فريق كوكاكولا في منتصف الشوط الثاني عن طريق محمد علاء لالا، ثم خطف محمود صابر هدف الفوز للنجوم في الدقيقة 93.

وتختتم تلك الجولة، عصر الثلاثاء، بإقامة لقاء ساخن بين سيراميكا وبتروجت في استاد السويس.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 29 نقطة

2- الداخلية 24 نقطة

3- النجوم 21 نقطة

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4- منتخب السويس 20 نقطة

5- بتروجت 19 نقطة

6- القناة 19 نقطة

7- النصر 19 نقطة

8- جمهورية شبين 17 نقطة

9- كوكاكولا 17 نقطة

10- الترسانة 14 نقطة

11- المريخ 11 نقطة

12- الزرقا 8 نقاط