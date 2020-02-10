رياضة | 19 ألف مشجع في مباراة الزمالك والترجي بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 19 ألف مشجع في مباراة الزمالك والترجي بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت تذاكر مباراة كأس بطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل من النفاذ، وذلك بعد بيع ٩٩٪ من إجمالي التذاكر.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل بقطر عن نفاذ جزء كبير من تذاكر اللقاء.

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وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمرا صحفيا اليوم وأكدت اللجنة أنه لم يتبق سوى 201 تذكرة فقط من إجمالي التذاكر التي تصل إلى 19 ألف.

وأوضحت أنه حال انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل سيتم الإحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة وفقًا للوائح الكاف.