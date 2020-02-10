رياضة | مدرب النصر السعودي: الحظ يقف عائق في مبارياتنا وأرفض الانتقادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب النصر السعودي: الحظ يقف عائق في مبارياتنا وأرفض الانتقادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، استيائه الشديد من كثرة الانتقادات التي يتعرض لها فريقه خلال الفترة الماضية.

وأكد فيتوريا، أن فريقه مثله مثل أي فريق في العالم، من الوارد أن يهبط مستواه قليلًا في وقت من الأوقات، هذه كرة القدم ولا بد من عدم تجاهلها.

وأضاف مدرب النصر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا: " لا يوجد فريق في العالم يسير بشكل جيد ومنتظم دائمًا، بالطبع هناك لحظات سيئة تمر على الجميع".

وتابع: " اللاعبين تؤدي بشكل مميز في المباريات، ونخلق العديد من الفرص أمام المرمى، ولكن عامل التوفيق يقف حائلًا أمام إحرازها، هذه حال كرة القدم".

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وفقد النصر صدارته للدوري السعودي لصالح الهلال، عقب تعادله مع ضمك والفتح، ضمن منافسات الدوري، وأصبح الفارق 3 نقاط، بعدما كان متصدرًا جدول الترتيب.

ويواجه النصر السعودي السد القطري، مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ويلعب النصر والسد ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا فريقي العين الإماراتي وسباهان الإيراني.