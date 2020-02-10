اونلاين | «ON SPORT HD 1» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي yalla shoot هدف Ahly

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع فريق طلائع الجيش اليوم الاثنين 10 من شهر فبراير الجاري KOORA ONLINE في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز الرابع عشر هذا الموسم ومواصلة سلسلة الانتصارات YALA LIVE حيث حقق النادي الأهلي 13 فوزا هذا الموسم بالدوري المصري الممتاز، وجمع الفريق الأهلاوي 39 نقطة حتى الآن GOAL KOORA وكان نادي الزمالك قد حقق الفوز مساء الأمس على حساب فريق الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الاسماعيليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في إطار نفس الجولة أيضاً COOL KOORA.

يلا شوت بلس ونجح النادي الاهلي في الفوز على فريق بيراميدز بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ALAHLY VS GESH في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، حيث يعد هذا الانتصار الأول للمارد الأحمر على بيراميدز منذ تغير اسم النادي KOORA LIVE.

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كورة ستار واستقر رينيه فايلر مدرب النادي الاهلي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق طلائع الجيش، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي KOORAHD :-

محمد الشناوي - أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - علي معلول - اليو ديانج - عمرو السولية - حسين الشحات - جونيور اجايي - اليو بادجي - محمد مجدي أفشة.

بلا كورة وأوقعت قرعة دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي في مواجهة نادي صن داونز الجنوب افريقي، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق اللقب الإفريقي الغائب منذ سنوات طويلة YALA KOORA.