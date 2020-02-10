اونلاين | «يلا شوت» Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر KORA LIVE بث مباشر قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

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مشاهدة بث مباشر مباريات الدوري المصري KORA ONLINE| شاهد بث مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش (كورة ستار) اليوم الاثنين 10 فبراير 2020، تابع البث المباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري| مشاهدة بث مباشر مباراة ALAHLY كورة لايف بدون تقطيع في البطولة المحلية – تابع بث مباشر مباراة المارد الأحمر بجودة فائقة على رابط شغال (يلاشووت حصري).

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تنطلق أحداث مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الاثنين 10 – 2 – 2020 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، حيث يتطلع المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة ترتيب الدوري المصري عن أقرب منافسيه.

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تابع بث مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش (كورة بس)، تابع كورة اكسترا بث مباشر مباريات الدوري المصري، شاهد البث المباشر لمباريات الجولة السابعة عشر من البطولة المحلية على كورة ستار، يدخل الأهلي المباراة وفي جعبته 39 نقطة ويتصدر ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي على رابط الاسطورة LIV7HD

تابع التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بث مباشر كورة ستار مباراة الأهلي حصريًا على كورة أونلاين:

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من المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي مباراة طلائع الجيش بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- محمود متولي- ياسر ابراهيم او " أيمن أشرف " - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات – جونيور اجايي - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: مروان محسن.

تذاع مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الاثنين على قنوات أون سبورت وتايم سبورت على القمر الصناعي "نايلسات"، وعبر البث الأرضي للتليفزيون المصري، ويوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي، بث مباشر لمباريات الكرة المصرية، حيث ينقل بث مباشر لمباراة الأهلي والجيش بجودة فائقة وبدون تقطيع.