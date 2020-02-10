اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة الاهلي والجيش بث مباشر رابط ماتش elhaly يلا شوت PLUS رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع رابط on sport

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يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة قوية اليوم تجمع بين الأهلي وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، فى مباراة يسعي الاهلي للفوز والوصول للمباراة رقم 14 فوز متتالي بالبطولة، وتصدر الدوري المصري بفارق كبير عن أقرب منافسيه المقاولون العرب والزمالك، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الاهلي وطلائع الجيش KOORA STAR، بث مباشر مباراة الأهلي والجيش بالدوري المصري KOORA GOAL بث مباشر الاهلي اليوم YALLA SHOOT.

موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش

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يحل فريق الجيش ضيف على الاهلي فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي KOORA STAR، شاهد مباراة الاهلي اليوم امام طلائع الجيش KOORA STAR، ويسعي المارد الاحمر للوصول للنقطة 42 ببطولة الدوري، بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش.

بث مباشر الاهلى وطلائع الجيش اليوم على ستاد القاهرة الدولى، وكان الاهلي قد حقق الفوز على فريق بيراميدز بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة السابقة ببطولة الدوري المصري، سجلهم كل من اليو بادجي واليو ديانج، بث مباشر مباراة الاهلي وطلائع الجيش KOORA STAR، يلا شوت تابع المباراة KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Star، يلا شوت شاهد بث مباشر مباراة الاهلي والجيش.

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