اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

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نجح الأهلي في الجولة الماضية في فك عقدته أمام براميدز بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف بفضل تألق الثنائي أليو المنضمين حديثاً إلى النادي هذا الموسم ليواصل الأهلي بدايته الرائعة بتحقيق الفوز في جميع المباريات التي لعبها منذ بداية الموسم حتى الآن، حيث وصل إلى النقطة 39 بعد أن فاز في 13 مباراة مع تبقي ثلاث مؤجلات له.

وعلى الجانب الآخر، يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر في جدول الدوري ويبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن مؤخرة الترتيب، حيث لن تكون المباراة سهلة بالمرة في مواجهة صاحب الصدارة ولكنه يطمح بأن يكون أول فريق ينجح في إيقاف الأهلي مما سيمنح الفريق دفعة معنوية هائلة يحتاجها في الفترة المقبلة من أجل أن مساعدته على ضمان البقاء في الدوري في الموسم المقبل.

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

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5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة طلائع الجيش والأهلي :

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* يلا شوت بث مباشر مباراة طلائع الجيش والأهلي :

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