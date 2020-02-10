اونلاين | «يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر Ittehad LIVE رابط ماتش اتحاد جدة بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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ويدخل فريق الاتحاد صاحب الملعب يومه اللقاء بهدف الفوز لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية، بعد الفوز على التعاون في الجولة الماضية بهدف ينال هدفاً.

بينما يبحث فريق أداك عن الفوز، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام العدالة، بشكل إيجابي بهدف على أرضه وبين الجماهير.

يحتل الاتحاد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الأخير برصيد 11 نقطة فقط.

وفيما يلي أبرز ما جاء في مباراة الاتحاد وضمك للدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد وضمك للدوري السعودي للمحترفين

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وتنطلق المباراة في الساعة 19:20 بتوقيت القاهرة، الساعة 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش.

قنوات مباراة الاتحاد وضمك للدوري السعودي للمحترفين

تذاع مباراة الاتحاد وضمك للدوري السعودي للمحترفين، على شاشة القناة الرياضية السعودية.

مباراة الاتحاد الموقوفة والمدرجة في الدوري السعودي للمحترفين

بلال علام يعلق على مباراة الاتحاد وضمك للدوري السعودي للمحترفين.