اونلاين | kora live بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري ON SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora live بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري ON SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان بالوطن العربي نشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري مساء اليوم الاثنين الموافق 9 فبراير 2020.

ويستضيف النادي الأهلي فريق طلائع الجيش مساء اليوم في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو في متربع على صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 39 نقطة من 13 مباراة خاضها حقق الفوز في 13 مواجهة ولم يتعرض

للتعادل أول الهزيمة محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

ويسعى المارد الأحمر في مباراة اليوم أمام فريق طلائع الجيش إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على السجل الخالي من الهزيمة في الدوري المصري هذا الموسم.

مباراة اليوم بالنسبة للنادي الأهلي تجربة هامة للاعبين قبل خوض مباراة السوبر المصري أمام نادي الزمالك في دولة الإمارات.

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كما يدخل فريق طلائع الجيش المباراة اليوم أمام

النادي الأهلي وهو في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة من 16 مباراة خاضها حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 6 وخسر في 7 مواجهات.

ويسعى طلائع الجيش إلى تحقيق نتيجة إيجابية امام النادي الأهلي وتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري المصري ومحاولة الدخول وسط الكبار مرة أخرى.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

تذاع المباراة على قنوات تايم سبورت وأون سبورت