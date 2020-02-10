اونلاين | يلا شوت ksa بث مباشر.. مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي والقناة الناقلة

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يستضيف فريق الاتحاد نظيره فريق ضمك، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لموسم 2019-2020.

فريق الاتحاد صاحب الملعب في اليوم يدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز لاستمرار تحقيق النتائج الإيجابية، بعد الفوز على التعاون في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

بينما فريق ضمك يبحث عن الفوز، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام العدالة، إيجابيًا بهدف على أرضه ووسط جماهيره.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الأخير بـ 11 نقطة فقط.

وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين..

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موعد مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين

تنطلق مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة 19:20 بتوقيت القاهرة، 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين

تذاع مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين، عبر شاشة قناة الرياضية السعودية.

معلق مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين

يعلق بلال علام على مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد و ضمك الساعة 7.20 علي قناة 5