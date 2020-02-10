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اونلاين | يلا كورة HD بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك اليوم في الدوري السعودي يلا شوت HD رابط ماتش الاتحاد yalla shoot

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة HD بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك اليوم في الدوري السعودي يلا شوت HD رابط ماتش الاتحاد yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:16 م

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بوابة الخليج 365
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مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر، وسوف يدخل فريق ضمك مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الاتحاد، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ضمك إلى الخسارة في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما سقط فريق ضمك في فخ التعادل في أربع مباريات أخرى. موعد مباراة الاتحاد وضمك الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين: والقنوات الناقلة لمُباراة الاتحاد ضد ضمك بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد ضمك في الدوري السعودي للمحترفين في يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 على الأراضي ، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة: 20:20 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. 21:20 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. 19:20 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية. 
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