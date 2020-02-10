اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | بث مباشر الاهلي وطلائع الجيش يلا شوت Kora Live| بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي الآن Yalla Ahly

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وطلائع الجيش الإثنين 10/2/2020 في الدوري المصري الممتاز، حيث يواصل فريق الأهلي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لبطولة الدوري العام، وهذه المرة من خلال استضافة فريق طلائع الجيش في مساء يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتُنقل مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بث مباشر اليوم علماً بأن الفريق الأهلاوي لا يعرف سوى طعم الانتصارات فقط لا غير منذ بداية البطولة وحتى الآن، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة السابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش الإثنين في الدوري المصري الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز الإثنين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

كما تُذاع مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

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تابع لايف مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق طلائع الجيش، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، وفي مقابل ذلك سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدفين فقط لا غير.

ويتواجد فريق الأهلي في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح فريق الأهلي في حصد 39 نقطة في رصيده بعدما خاض 13 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر، وسوف يدخل فريق طلائع الجيش مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق طلائع الجيش إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق طلائع الجيش في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق طلائع الجيش في الفترة الماضية، نجح فريق طلائع الجيش في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق طلائع الجيش تسعة أهداف في مرماه.