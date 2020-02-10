اونلاين | كورة اون لاين Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة بث مباشر Bein SPORT المفتوحة «Dawri» هدف السومة رابط الاهلي

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نستعرض مباراة الأهلي والوحدة، حيث من المقرر أن يلتقى الفريقين Al-Ahly vs Al-Wehda اليوم الأثنين الموافق 10 من شهر يناير الجاري، على ستاد آل نيهان، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة الأولى من دور المجموعات بطولة دوري أبطال آسيا، في بث مباشر مباريات اليوم عبر يلا كورة مباشر مجانًا بجودة عالية.

وننقل مباراة الأهلي والوحدة، بث مباشر مجانًا وحصريًا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة الأولى من دور المجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة

مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة، ويأتي خلفه في الترتيب نظيرة الوحدة بالمركز الرابع برصيد 30 نقطة بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين الأهلي والوحدة، في بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم الأثنين الموافق 10 من شهر يناير الجاري، على ستاد آل نيهان، في ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة الأولى من دور المجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

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يمكن متابعة المباراة بين الأهلي والوحدة، على ستاد آل نيهان، في ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة من دورالأولى المجموعات بطولة دوري أبطال آسيا، في نقل مباشر وحصري مجانًا عبر يلا كورة مباشر في خدمه، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر مباريات اليوم.

موعد مباراة الأهلي والوحدة دوري أبطال آسيا

الساعة 05:35 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 06:35 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 06:35 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 06:35 مساء بتوقيت فلسطين.