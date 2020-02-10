عودة هازارد يثير الجدل داخل ريال مدريد

الإثنين 10 فبراير 2020

سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على موقف البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، من اللحاق بالمباراة المرتقبة لفريقه أمام مانشستر سيتي، بمنافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن عودة هازارد للمشاركة في المباريات تأجلت مع اقتراب موعد مباراة فريقه المنتظرة أمام مانشستر سيتي.

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وأضافت أن هازارد الذي أصيب منذ 26 نوفمبر / تشرين ثان الماضي، كان متوقعا أن يدخل تشكيلة الفريق بشكل تدريجي، من أجل الحصول على إيقاع المباريات، وهو ما لم يحدث رغم مشاركته في التدريبات الجماعية منذ 30 يناير / كانون ثان الماضي.

وتابعت أن هازارد لم يتبق أمامه سوى مباراتين فقط وهما سيلتا فيجو وليفانتي يومي 16 و22 فبراير الجاري، كي يحصل على إيقاع المباريات قبل مواجهة السيتي بدوري أبطال أوروبا، يوم 26 من الشهر ذاته.

واختمت بأن زيدان عندما سئل عن وضع هازارد لم يحدد أي أعراض مقلقة حول اللاعب، فيما أشارت الصحيفة إلى أن النادي الأبيض يحقق عملاً جيدًا بهذا الصدد، وهو التحضير البدني المميز للاعب.