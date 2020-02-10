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شكرا لقرائتكم خبر عن اريكسن: اجواء الدربي خيالية والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
عبر لاعب وسط فريق انتر ميلان الايطالي الوافد الجديد، الدولي كريستيان اريكسن عن سعادته عقب الفوز بديربي الغضب على حساب ميلان بنتيجة 4 - 2 ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.
وقال اريكسن:" الشوط الأول كان سيئاً، لكننا حققنا الفوز بعد هذه العودة مميزة يا له من شعور، أنها مباراة مميزة، فالجماهير أعدت عرضًا ضخمًا في المدرجات وهذه الأجواء لا تحدث في الدوري الإنكليزي لعدم السماح لهم بذلك".
واضاف اريكسن:" الجماهير في ايطاليا تدفعك منذ اللحظة بالقتال من اجلهم، أنت تشعر بشغفهم وحماسهم وبالتالي تتفهم أهمية الدربي".
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