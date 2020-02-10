اريكسن: اجواء الدربي خيالية.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 فبراير 2020

عبر لاعب وسط ​فريق انتر ميلان الايطالي​ الوافد الجديد، الدولي ​كريستيان اريكسن​ عن سعادته عقب الفوز بديربي الغضب على حساب ميلان بنتيجة 4 - 2 ضمن منافسات الجولة 23 من ​الدوري الإيطالي​.



وقال اريكسن:" الشوط الأول كان سيئاً، لكننا حققنا الفوز بعد هذه العودة مميزة يا له من شعور، أنها مباراة مميزة، فالجماهير أعدت عرضًا ضخمًا في المدرجات وهذه الأجواء لا تحدث في ​الدوري الإنكليزي​ لعدم السماح لهم بذلك".

واضاف اريكسن:" الجماهير في ​ايطاليا​ تدفعك منذ اللحظة بالقتال من اجلهم، أنت تشعر بشغفهم وحماسهم وبالتالي تتفهم أهمية الدربي".