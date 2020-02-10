شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى ينهي الشوط الأول بهدف نظيف في شباك وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع فريق المصرى البورسعيدى إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف مقابل للاشئ على وادى دجلة في المباراة المقامة بإستاد السويس ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى

وعقب الهدف حاول لاعبو وادى دجلة بناء بعض الهجمات على مرمى احمد مسعود حارس المصرى إلا أنهم فشلوا بسبب الروح العالية التي تحلى بها لاعبو المصرى طوال الشوط الأول حتى تحقق لهم ما أرادوا من إحراز هدف السبق والحفاظ عليه حتى اطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد بهدف مقابل للاشئ .

بدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : احمد مسعود

Advertisements

خط الدفاع : كريم العراقى – إسلام أبو سليمه – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى

خط الوسط : فريد شوقى – حسن على – عمر كمال – أحمد ياسر

خط الهجوم : مفتاح طقطق – اوستن اموتو

ويحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر بجدول الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

وطالب اليوناني جونيس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات وإستغلال تراجع نتائج الفريق البورسعيدى هذا الموسم لخطف انتصار هام يعزز موقفهم في الهروب من دوامة الهبوط ،في المقابل يسعى إيهاب جلال المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق انتصار يساهم في تخفيف الضغوط حول الفريق بعد تجديد الثقة فيه من مجلس الإدارة عقب التعادل مع طنطا ووضع خطة لانتشال الفريق من عثراته بداية من مواجهة اليوم