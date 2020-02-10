شكرا لقرائتكم حقن رمضان صبحي بالبلازما ضمن برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة الخلفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقن الجهاز الطبي بالأهلي رمضان صبحي صانع العاب الفريق بالبلازما، وذلك ضن برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة الخلفية التي لحقت به مؤخراً، وينتظم رمضان صبحي في التدريبات نهاية الأسبوع الجارى، حيث أكد الجهاز الطبي أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام فى التدريبات الجماعية هى التى ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم 20 فبراير الجاري إلا أن الإتجاه الأقرب هو اعفاء اللاعب من مواجهة السوبر حتى وان دخل قائمة المباراة على أن يتم تجهيزه لمواجهة صن داونز والتي تأتي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا والمقرر اقامتها يوم 28 فبراير الجاري.

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وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا وعلاجيا طوال الفترة الماضية وشارك فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن إحساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات.

ومن المقرر أن يواصل رمضان صبحى البرنامج التأهيلى خلال الفترة الماضية على أن يعود للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجارى، ويرفض الجهاز الطبى للأهلى التسرّع فى عودة رمضان صبحى للتدريبات الجماعية والمباريات لأن إصابات الخلفية قد تتفاقم وتتجدد إذا لم يؤدى اللاعب البرنامج التأهيلى بشكل سليم 100%، لذا فضّل الجهازان الفنى والطبى تجهيز اللاعب بشكل جيد للارتباطات المهمة المقبلة، خاصة مباراتى السوبر أمام الزمالك ومن بعدها مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 28 أو 29 فبراير و6 أو 7 مارس المقبل فى ذهاب وإياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.